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تعز.. تواصل التظاهرات المنددة بالفساد وتردي الخدمات

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المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الفعاليات الشعبية في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، الاثنين، للتنديد بتردي الخدمات وفشل مسؤولي السلطة المحلية، وللمطالبة بإقالة ومحاسبة "المسؤولين الفاسدين".
 
وقالت مصادر محلية إن المئات من أبناء المحافظة تظاهروا في عدد من شوارع المدينة مطالبين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة بإقالة قيادة المحافظة وتعيين مسؤولين جدد.
 
ومنذ أكثر من أسبوعين تشهد تعز، تظاهرات شعبية تنديداً بتردي الخدمات في المحافظة وفشل مسؤولي السلطة المحلية، وللمطالبة بإقالة ومحاسبة "المسؤولين الفاسدين".
 
وكان محافظ المحافظة، نبيل شمسان، قد أصدر عدة قرارات بإيقاف عدد من مسؤولي السلطة المحلية وإحالتهم للتحقيق، لكن تلك القرارات لم تلقى تجاوباً كبيراً من المحتجين باعتبارها محاولة لامتصاص غضب الشارع، كما يقولون.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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