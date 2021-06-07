السفارة الأمريكية تدين المحرقة الحوثية في مأرب والسفير البريطاني يصفها بالمروعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

أدانت السفارة الامريكية في اليمن، المحرقة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين أمس في محافظة مأرب.



وقالت القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن في تويتر: "نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستيا لتدمير محطة الوقود في مأرب الأمر الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار".. مضيفة أنه يجب أن ينتهي هذا العنف اللاإنساني.

من جهته وصف السفير البريطاني لدى اليمن، ميشيل آرون في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر الجريمة بـ"المروعة"، وقال "‏أنباء مروعة عن انفجارات في محطة بترول في مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين".

وأضاف: يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم في مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة.