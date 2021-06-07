مدير عام مديرية حات يدشن امتحانات شهادة الثانوية للقسم الأدبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مديرية حات الأستاذ محسن محمد مشخفي بلحاف ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ محمد سعيد بلحاف ، اليوم، امتحانات شهادة إنها المرحلة الثانوية العامه للقسم الأدبي في مركز الصمود الامتحان بمركز المديرية للعام الدراسي 2021/2020م.



وخلال فعالية التدشين حثا مدير عام المديرية ومدير إدارة التربية أبنائهما الطلاب على مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق نتائج إيجابية ، متمنين لهم التوفيق والنجاح ومواصلة تعليمهم الجامعي والأكاديمي ، مشيرين إلى أن السلطة المحلية على استعداد دائم لدعمهم حتى يتسنى لهم مواصلة الدراسة الجامعية داخاليا وخارجيا.

وأكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ محمد سعيد بلحاف بأنه تم الاستعداد مبكرا للعملية الامتحانية ليؤدي الطلاب والطالبات امتحاناتهم وسط أجواء مناسبة وإجراءات صحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ، مشيدا بالدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير هراش في مختلف الجوانب لتطوير العملية التعليمية في المديرية.

حضر التدشين كل من الأمين الشيخ سعيد ضاوي سعد بلحاف ومدير الأمن العقيد علي مسلم بلحاف ومندوب مكتب الصحة والمشرف العام للتربيه بالمحافظة الأستاذ وهيب ولجنة المركز.