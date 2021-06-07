رئيس لجنة الخدمات بحصوين يدشن امتحانات شهادة الثانوية العامة في المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن أحمد عبدالله نوفع رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية حصوين، بمعية الأستاذ سعد حسن شملان مدير مكتب التربية والتعليم والتعليم امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 _ 2021م.



وأشاد نوفع بالجهود التي تبذلها اللجان الامتحانية ومكتب التربية والتعليم بالمديرية، من خلال التنظيم والإنضباط داخل قاعات المركز الامتحاني، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما وجه رئيس لجنة الخدمات كلمة تحفيزية لأبناءه الطلاب والطالبات ، حاثاً إياهم ببذل المزيد من الجهد والعمل، وكذلك التركيز والهدوء أثناء الامتحان، و الإنضباط والإلتزام باللوائح وبمواعيد الامتحانات.

وأفاد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حصوين الأستاذ سعد حسن شملان، بأن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة بالمديرية ( 79 ) طالب وطالبة، في القسمين العلمي والأدبي.

حضر التدشين العقيد علي مصلح الجماعي مدير أمن مديرية حصوين، والأستاذ سعيد العوبثاني مشرف الامتحانات المكلف من مكتب التربية بالمحافظة، وعدد من مدراء الاقسام بمكتب التربية والتعليم في المديرية.