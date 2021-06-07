السلطة المحلية بمحافظة المهرة تنعي وفاة الشخصية الاجتماعية والوطنية الشاعر غريب خميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

رفعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلةً بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة برقية عزاء ومواساة في وفاة الفقيد والشخصية الوطنية والاجتماعية الشاعر غريب خميس الكوش (أبو خميس).



وأشارت السلطة المحلية في بيان النعي إلى أن رحيل الشاعر غريب خميس، يعد خسارة كبيرة على مديرية الغيضة ومحافظة المهرة عموماً وخاصة في الوسط الفني والأدبي ومحبي الفقيد وعشاقه ، وعددت مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته الاجتماعية والثقافية.

ونقلت السلطة المحلية التعازي إلى أسرة الفقيد وأبناءه ومحبيه ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.