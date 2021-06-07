إدارة التدريب والتأهيل بفرع شركة النفط بالمهرة تدشن الدورة التدريبية في الأمن والسلامة من الحرائق لموظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت إدارة التدريب والتأهيل بفرع شركة النفط بمحافظة المهرة صباح اليوم الدورة التدريبية في الأمن والسلامة من الحرائق , للموظفين والعاملين بالمنشآت والميدانيين بفرع الشركة ، برعاية مدير فرع الشركة المهندس محسن علي بلحاف .



وخلال التدشين حث نائب مدير شركة النفط فرع المهرة الأستاذ / محمد احمد كلشات المتدربين في هذه الدورة على الاستفادة من مواضيع ومحتويات هذه الدورة الهامة وعكسها في الواقع العملي ، موكداً حرص فرع الشركة على إيصال هذه المعلومات للعاملين وتوفير لهم ما يلزم وكذا تدريبهم على الطرق السليمة للعمل والتعامل الجيد مع الحالات التي قد تحدث اثناء العمل , مقدماً شكره وتقديره لإدارة التدريب والتأهيل بالفرع وكذا مدرب الدورة على جهودهم التي بذلوها من اجل تنفيذ هذه الدورة

وستتناول الدورة التي يحاضر فيها المدرب المهندس / محفوظ بن طالب لخمسة أيام أهم الأمور التي يجب ان يتبعها العاملون في القطاع النفطي و اهم المفاهيم في الامن والسلامة المهنية وكذا اهم المسببات للحرائق وطريقة اخمادها والتعامل معها بالإضافة الى المتطلبات التي يجب على العاملين التقيد بها للحفاظ على سلامتهم والكثير من المحاور والتي سيطبق المتدربون التعامل معها كصورة عملية مباشرة .

من جانبه شكر مدير إدارة التدريب والتأهيل بشركة النفط فرع المهرة الأستاذ / غسان عبدالله حسين قيادة فرع الشركة متمثلة بالمهندس / محسن علي بلحاف مدير عام الفرع , على رعايتهم وتذليل الصعاب التي تواجه عمل الإدارة لتنفيذ خطتها وكذا حرصهم المستمر على تنفيذ مثل هذه الدورات موكداً بإن الإدارة ستقدم العديد من الدورات المتنوعة في سبيل تطوير العمل بفرع الشركة , متمنياً من المتدربين الاستفادة من مضمون الدورة وتطبيقها في عملهم اليومي .