هيئة المواصفات ترفض وتتلف منتجات مخالفة في عدن والمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برفض وإتلاف 2600 كرتون من منتج جبن مثلث مطبوخ مخالف للمواصفات القياسية من حيث وجود أعفان وفطريات في المنتج.



كما قامت الهيئة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في عدن، برفض كميات من منتج شعيرية سريعة التحضير مخالفة للمواصفات القياسية في عدم ذكر تاريخ الانتهاء على بطاقة بيان المنتج.

وقام مكتب الهيئة في منفذ شحن بمحافظة المهرة أيضا، برفض عدد 1100 كيس (15 كجم) من التمر الهندي، مخالف للمواصفات القياسية من حيث وجود رطوبة أدت الى تعفن المنتج.