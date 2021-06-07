"رايتس رادار" تطالب بتحقيق دولي لجرائم استهداف المدنيين في اليمن من قبل المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام في هولندا، الأمم المتحدة لتبني تحقيق دولي مستقل لتقييم المخاطر المستمرة جراء الاستهداف المتواصل للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وادانت المنظمة في بيان لها ، المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بحق مدنيين في مدينة مأرب..مؤكدة ان المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، توضح أن الاستهداف كان مقصوداً ومخططا له لإحداث أكبر قدر من الأضرار والضحايا.

وأشارت، الى ان هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكد تعنت مليشيا الحوثي تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍ لاستهداف المدنيين، في مأرب والحديدة وتعز والتي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومن يقف وراءهم.