وفاة عروسين قبل ليلة الدخلة بساعات.. الفرح يتحول إلى جنازة والحزن يخيم على المعازيم وما فعله العريس قبل الوفاة صادم ومأساوي (صور)

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الرياض - رنا عبدالله - اعلن مصدر في مرور كركوك ،عن وفاة اربعة مدنيين واصابة اثنين بحادث سير، اليوم الإثنين، شمال غرب كركوك 85كم بالقرب من ناحية الزاب . وقال المصدر ، ان حادث سير مروع وقع في ناحية الزاب الأسفل وانقلبت مركبه نوع جيب بسبب السرعة ادت لوفاة اربعة مدنيين واصابة اثنين اخرين .. موضحا من بين الضحايا شاب عقد قرانه على عروسته في محكمة الزاب وكان يقود سيارته بسرعة ادى الى انقلاب سيارته وتسبب بوفاته مع زوجته وامه واخته فيما اصيبت ام واخت زوجته وتم نقلهم الى مستشفى ازادي في كركوك.

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