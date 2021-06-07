شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة فينا خير توزع المياه والعصائر لطلاب الثانوية أثناء سير الاختبارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تساهم مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية بمحافظة المهرة في مساعدة طلاب الشهادة الثانوية العامة التي بدأت اليوم وذلك من خلال تقديم خدمة المياه والعصائر ضمن جهودها ونشاطها بدعم من فرع شركة النفط اليمنية بالمحافطة وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم.



وتقدم المؤسسة هذه الخدمة لنحو "600" طالب في المراكز الامتحانية لهذا العام بمديرية الغيضة.

وأوضحت المديرة التنفيذية للمؤسسة الاستاذة فاطمة خوار ان هذه المبادرة تأتي بدعم من شركة النفط وسيتم توزيع "الماء والعصير" طوال فترة الاختبارات ابتداءً من اليوم الأول ٦/يونيو ، وذلك للتخفيف على الطلاب في هذه الأجواء الحارة، متمنية لهم التوفيق الدائم .