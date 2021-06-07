الوكيل السعيدي يطلع على أنشطة ومشاريع مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم، على أنشطة وبرامج ومشاريع مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الانسانية.



واستعرض المدير التنفيذي للمؤسسة عادل بن سلم ومدير العلاقات العامة محمد دهلوس ، أنشطة المؤسسة في المجالات التنموية والانسانية وتدخلاتها في عدة محافظات في الجمهورية والتوجه نحو المساهمة في سدّ الاحتياجات الانسانية في المجتمع المحلي نظرا للظروف التي تشهدها البلاد.

وأشاد الوكيل السعيدي ببرامج المؤسسة ودورها البارز في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية المختلفة..مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمؤسسة لتحقيق أهدافها النبيلة ، باعتبارها شريكا أساسيا وفاعلا الى جانب السلطة المحلية في مختلف الأنشطة والمشاريع التنموية والخدمية والتوعوية.