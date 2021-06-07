لجنة التحقيق الوطنية تطلع على اوضاع السجن المركزي في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، على اوضاع السجن المركزي بمدينة عتق محافظة شبوة ووضع السجناء والمحتجزين.



واستمع اعضاء اللجنة حسين المشدلي، ومحمد طليان وناصر العوذلي، واشراق المقطري، الى عدد من المساجين وأوضاعهم القانونية.

كما استمعوا من مدير السجن العقيد صالح الدحبول، الى الاجراءات التي اتبعتها الادارة لتفعيل قانون هيئة السجون ومدونة حقوق السجناء والمحتجزين.

ونفذت اللجنة جلسة استماع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في المحافظة.