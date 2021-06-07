مدير أمن المهرة يترأس إجتماعا للأجهزة الأمنية بمديرية قشن ويشدد على مكافحة آفة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس العميد مفتي سهيل صموده مدير عام الشرطة والأمن بمحافظة المهرة اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية بمديرية قشن لمناقشة الأوضاع الأمنية في المديرية.



وخلال الاجتماع الذي يأتي في سياق الحملة الموسعة لمكافحة المخدرات التي دشنتها الادارة العامة بدعم ومتابعة من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ، وجه العميد صمودة الأجهزة الامنية بقشن بتكثيف العمل والتفاعل مع حملة مكافحة المخدرات والظواهر السلبية في المجتمع والتي ظهرت مؤخراً وتستهدف شريحة الشباب.

وأستمع صموده من ضباط وأفراد الشرطة والأمن بالمديرية إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم الأمني في مواجهة مروجي المخدرات ، مبديا استعداده تذليل الصعوبات ، ومشددا على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة .

وحث صموده الأجهزة الأمنية على رفع اليقضة الأمنية وحل مشاكل المواطنيين في المديرية وتحويل القضايا أولاً بأول إلى الجهات المختصة ، موكداً أن الأجهزة الأمنية وجدت لخدمة الشعب.

وأكد صموده بالالتزام بالدوام الرسمي ورفع الجاهزة والتحرك العاجل لمكافحة ظاهرة ترويج المواد المخدرة والحفاظ على المجتمع.

ووجه مدير عام الشرطة والأمن بسرعة ترميم المركز الأمني في مديرية قشن وسكن الأفراد والضباط ليتمكنوا من أداء عملهم .

من جانبه رحب مدير أمن قشن العقيد عبدالله عمهير بزيارة المدير العام لتفقد الأجهزة الأمنية ورفع الحس الأمني في المديرية.

وأكد عمهير أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع مروجي الظواهر الدخيلة على المجتمع وإفساد القيم والأخلاق في مديرية قشن