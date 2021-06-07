مدير عام الأمن والشرطة يعقد لقاء بالسلطة المحلية في قشن لتفعيل حملة مكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد مدير أمن محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، اليوم، اجتماعا ضم مدير عام مديرية قشن الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي وأعضاء المجلس المحلي والقيادات الأمنية بالمديرية لمناقشة الظواهر الدخيلة على المجتمع وضرورة التفاعل مع الحملة التي دشنتها الأجهزة الأمنية.



وأكد العميد صموده أن الأجهزة الأمنية وبدعم مباشر من المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لن تتهاون مع متعاطيي المخدرات ومروجيها وسينالون جزاءهم الرادع.

ورحب مدير عام مديرية قشن بزيارة مديرعام الشرطة والأمن للمديرية لمناقشة الأوضاع الأمنية و مكافحة المروجين للظواهر السلبية التي تستهدف الشباب والمجتمع بشكل عام.

ودعا الاجتماع لتفعيل دور عقال الحارات وأعضاء المجالس المحلية في التعاون مع الأجهزة الأمنية لأنجاح الحملة والقضاء على هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع.

حضر الاجتماع الامين العام للمجلس المحلي سالم عفرار ومدير أمن المديرية العقيد عبدالله عمهير والمقدم بخيت محمد عليان مسوؤل الاستخبارات العسكرية للمديريات الساحلية

والنقيب محمد حسين عوضات القائم بأعمال مدير الأمن السياسي مديرية قشن وعدد من القيادات الأمنية.