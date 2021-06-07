مركز المعلومات: قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية بمأرب جرائم حرب مكتملة الأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) "أن قصف ميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، الأحياء السكنية المكتضة في محافظة مأرب هي واحدة من جرائم الحرب مكتملة الأركان".



واضاف المركز في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "أن استهداف المدنيين بقصف صاروخي من قبل المليشيات الحوثية السبت الماضي في مأرب واستهداف محطة بترول وسيارتي الإسعاف بطائرات مسيرة عقب تحرك السيارتين لإسعاف الجرحى يعد انتهاكاً صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل معلن ومباشر، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين".

واستغرب المركز، صمت المنظومة الدولية بكل أجهزتها وخاصة مجلس الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان..مؤكداً ان ذلك الصمت الدولي لا مبرر له وأنه يعمل على تنامي مسار العنف في اليمن..مطالباً بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

واشار البيان، الى أن تنامي جرائم ميليشيا الحوثي تجاه المدنيين دليل نهجهم سياسة العنف التي تتزايد في مختلف مناطق اليمن منها تعز والبيضاء والضالع والحديدة و أحدثها جريمة قصف ميليشيا الحوثي لمنطقة التحيتا في محافظة الحديدة أمس الأحد والذي نتج عنه مقتل خمسة أطفال من أسرة واحدة بقذائف حوثية مباشرة حسب المعلومات الأولية.