معين عبدالملك يطلع من محافظ لحج على الأوضاع الخدمية والأمنية والعسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الأوضاع العامة والخدمية والأمنية والعسكرية في محافظة لحج، وما تبذله قيادة السلطة المحلية والتنفيذية من جهود للتعامل معها، والدعم الحكومي المطلوب لمساندتها.



واستمع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه امس مع محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، الى تقرير شامل حول مختلف الأوضاع خاصة في الجوانب الخدمية والصحية والأمنية والعسكرية، والتحديات القائمة وجوانب المساعدة المطلوبة من الحكومة لتجاوزها.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بمحافظة لحج، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لصيانة الطرق في المحافظة، خاصة تلك التي شهدت تزايد ملحوظ للحوادث المرورية مؤخرا، والعمل على الحد منها.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في كل إجراءاتها الهادفة الى تعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل معها لتحقيق خططها وبرامجها في اطار المسؤولية التكاملية.. منوها بما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود واهمية مضاعفتها بما يتوازى مع التحديات الاستثنائية الراهنة.

بدوره، عبر محافظ لحج عن تقديره لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء ودعمه الدائم لجهود قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة.. مؤكدا ان السلطة المحلية تعمل بكل جهدها ووفق الإمكانات المتاحة على معالجة الأوضاع وفق الأولويات العاجلة.