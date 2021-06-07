محافظ عدن يؤكد على أهمية خلق وسائل تواصل بين المواطن والسلطة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ عدن، أحمد لملس، على أهمية خلق وسائل تسهل التواصل بين السلطة المحلية والمواطن، فيما يتعلق بالإبلاغ عن المخالفات والمشكلات الخاصة بالخدمات وبما يسهل سرعة التعامل معها من قبل الجهات المعنية.



جاء ذلك خلال ورشة تدريبية عقدت في عدن لمشروع التواصل الإلكتروني المتمثل في تطبيق "كلنا عدن" الذي يتيح التواصل بين المواطن والسلطة المحلية، والمزمع إطلاقه قريباً.

واشار المحافظ لملس إلى أن فكرة إنشاء التطبيق (كلنا عدن) تنضوي في سياق جهود السلطة المحلية بعدن في حل الكثير من المشاكل في القطاعات الخدمية ، وإشراك المواطن في جهود حلها .. مشدداً على ضرورة أن تكون فرق العمل المكونة من الموظفين والتي ستدير التطبيق المكلفين بإدارة التطبيق من ذوي الخبرة في كيفية التواصل مع المواطنين والتعامل مع البلاغات الكثيرة التي سيتلقونه .

وخلال الورشة، اطّلع المشاركون على أهداف ومكونات البرنامج وأقسامه وطرق رصد البلاغات وإيصالها إلى الجهة ذات المسؤلية المباشرة عنها، والأرشفة والتوثيق وغيره من المهام.