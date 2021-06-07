مجلس النواب ينعي البرلماني محمد بن محمد احمد منصور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس النواب، اليوم، عضو المجلس الشيخ محمد بن محمد أحمد منصور والذي وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.



وأشار بيان النعي وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، إلى أن رحيل الفقيد شكل فاجعة كبيرة وخسارة فادحة للوطن عموما ومجلس النواب خصوصا.. موضحاً أن الفقيد كان شخصية اجتماعية وازنة وبرلمانية محنكة، ساهم خلال ثلاثة وثلاثون عاما بشكل فاعل وبكل صدق ومسؤولية واخلاص في خدمة العمل السياسي والبرلماني منذ عضويته في مجلس الشورى وثم في مجلس النواب.

واضاف أن الفقيد كان من الشخصيات الوطنية التي وقفت الى صف الشعب والوطن وظل مؤمنا ومتمسكا وثابتا في مواقفه الوطنية الخالدة وفي الدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهورية.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لاخوان الفقيد واولاده وكافة افراد اسرته المناضلة، مبتهلاً الى الله ان يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.