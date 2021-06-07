تدشين ورشة تدريبية لقضاة المحاكم الجنائية والنيابة العامة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت بمحافظة تعز، ورشة عمل تدريبية لقضاة المحاكم الجنائية والنيابة العامة في تعز، حول البدائل غير الاحتجازية والعقوبة السالبة للحرية، والتي ينظمها مكتب النائب العام.



وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين إلى تفعيل تطبيق العقوبات والتدابير غير الاحتجازية البديلة لعقوبة الحبس، وتفعيل تطبيق الكتب الدورية للنائب العام بهذا الخصوص وتماشيا مع التوجه المعاصر نحو اختيار بدائل أفضل لعقوبات الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية، وذلك لتلافى مساوئ الحبس الاجتماعية والصحية وتكفل إعادة إدماج الجناة في المجتمع والتخفيف عن السجون من الاكتظاظ وتقليل أعباء الدولة المخصصة للسجناء.

كما يركز جدول أعمال الورشة، على وقوف القضاة على المواثيق الدولية ذات الصلة بالبدائل غير الاحتجازية للحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية ومعرفة التطبيق الأمثل للنصوص الوطنية ذات الصلة بتلك التدابير والعقوبات بما يكفل تحقيق الهدف المنشود من أعمال الورشة.

وخلال التدشين الذي حضره رئيس نيابة استئناف محافظة تعز القاضي محمد سلطان، أكد وكيل محافظة تعز عارف جامل، دعم ومساندة السلطة المحلية للسلطة القضائية في تعز وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها بالشكل المطلوب وتنفيذ توجيهاتها والعمل على حماية منتسبيها .. متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم لخدمة المصلحة العامة.