الرئيس هادي يعزي في وفاة البرلماني محمد بن محمد منصور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

بعث الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن محمد أحمد منصور والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والعطاء.



وأشاد فخامة رئيس الجمهورية، في البرقية، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال عمله السياسي والبرلماني ووقوفه في صف الشعب والوطن والدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهوري.

وعبر فخامة الرئيس في برقيته عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن محمد أحمد منصور والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته من خلال عمله السياسي والبرلماني، بالإضافة إلى اسهاماته في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر برقيات عزاء مماثلة الى اسرة الفقيد عبروا فيها، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.