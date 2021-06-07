المليشيا تقصف منازل المواطنين في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي الارهابية، استهداف المناطق والأحياء السكنية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وبينت مصادر محلية في التحيتا، أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية صوب منازل المواطنين الواقعة في الأطراف الشمالية لمركز المدينة.

وذكرت المصادر، أن القرى السكنية في بلدتي الفازة والجبلية التابعتين للمديرية ذاتها تعرضت لاستهداف مماثل من المليشيات الحوثية.