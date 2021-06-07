"مشهور في عدن" موجود في كل بيت.. طبيب سعودي يحذر من القاتل الصامت الذي يجهله الكثير من الناس

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يزيد بن سلمان - شبوة - يستخدم البخور منذ قديم الزمن لتعطير المنازل، ويستخرج من المواد الطبيعية مثل المرمرية والزيوت العطرية والأعشاب والخشب، ومع التطور تم إضافة بعض المواد إلى البخور لتعزيز الرائحة وزيادة القدرة على الاشتعال لأطول فترة.

ويحتل البخور مكانة تاريخية بارزة بالنسبة لحضارات الشرق الأوسط القديم مثل الحضارات الفرعونية والهندية إضافة إلى الحضارات القديمة التي نشأت على سواحل البحر الأبيض المتوسط مثل الحضارتين الإغريقية والرومانية.

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موجود في كل بيت.. طبيب سعودي يحذر من القاتل الصامت الذي يجهله الكثير من الناس

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القاتل الصامت

على الرغم من الرائحة الزكية للبخور، إلا أن له مخاطر عديدة يجهلها الكثير من الناس، وفي هذا الصدد يحذر الطبيب السعودي "خالد النمر" من إستنشاق دخان البخور وعدم إغلاق الغرفة التي فيها المبخرة.

ويوضح خالد النمر، وهو استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن إستنشاق دخان البخور يزيد من إحتقان الحنجرة والقصبات الهوائية، مما يزيد نوبات الربو ويزيد احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

وتشير درأسة أجراها فريق من الباحثين بجامعة سنغافورة الإندونيسية أن التعرض اليومي الطويل لدخان البخور يشكل خطراً على الصحة، حيث تحتوي الإنبعاثات الناتجة عن حرق البخور على مركبات عضوية متطايرة وجسيمات مماثلة لتلك الموجودة في دخان السجائر وانبعاثات المرور.

ووفق الدراسة التي أُجريت على أكثر من 63 ألف إندونيسي؛ فإن استنشاق الدخان الناجم عن حرق البخور بصورة يومية لمدة 20 عامًا أو أكثر يزيد من خطر وفاة الشخص بأمراض القلب بنسبة 12%؛ مشيرة إلى أن "الخطر يزداد جراء استخدام البخور في الأماكن المغلقة، حيث يمكن أن يسهم هذا العامل بشكل كبير في خطر الوفاة القلبية الوعائية على مستوى السكان؛ إضافة إلى تزايد احتمالات الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي ومنها سرطان الرئة، والذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم.

وكشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة "نيويورك أبو ظبي" ونشرتها مجلة "نيتشر"(Nature)، ارتباط حرق البخور بالتغييرات التي تطرأ على تكوّن الميكروبات الفموية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض بسبب حدوث خلل في الميكروبيوم الفموي، الذي يؤدي دورًا أساسيًّا في الحفاظ على التوازن الصحي.

تجانُس النظام الإيكولوجي

أوضحت أستاذ علم الوراثة في جامعة الهند الغربية في بربادوس "إيفون فاليس" في تصريحات نشرتها مجلة "للعلم"، مدى التشابه بين دخان التبغ والدخان الناتج عن حرق البخور، حيث قالت : "على الرغم من أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في كلا النوعين من الدخان متشابهة، إلا أن هناك مواد سامة موجودة في البخور غائبة في التبغ، ومن المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن البخور منتج طبيعي في الغالب، إلا أن تعرُّضه للحرق يغير من تركيبته الكيميائية".

وتشير دراسة أمريكية إلى أن دخان التبغ يؤثر على مواقع مختلفة من تجويف الفم، مثل الغشاء المخاطي للفم، ما يُسهم في عدم تجانُس النظام الإيكولوجي للميكروبات الفموية، التي تعمل على استقرار الكائنات الحية الدقيقة في الفم.

المصدر : اليوم التاسع مجلة للعلم