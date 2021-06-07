"المشتركة" تحبط هجوما للمليشيا غرب محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

احبطت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، مساء الاحد 6 يونيو/ حزيران 2021م، هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وبحسب مصدر عسكري، خاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة ضد مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي حاولت مهاجمة مواقعها المتقدمة في قطاع بتار، الواقعة على المحور الجنوب غربي لمدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وافاد المصدر ان المجاميع الحوثية شنت هجوما واسعا استخدمت فيه مختلف انواع الاسلحة، في محاولة منها التقدم نحو مواقعهم الامامية.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة المتمركزة في خط التماس وجهت ضربات موجعة للمهاجمين الحوثيين، واجبرتهم على التراجع، مكبدة إياهم خسائر بشرية فادحة.