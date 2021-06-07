شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" ... كيف ظهرت اول دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية ... وهذا ما قالته ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الوزيرة المفوضة بمنظمة العمل العربية، إلهام غسال، إنها تدرجت في عدة وظائف دبلوماسية، مشيرة إلى تأسيسها وحدة المرأة العربية العاملة، وتطويرها مجلة العمل العربي.

وأوضحت غسال، خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، أنها نشأت في أسرة أدبية، فوالدتها أديبة ووالدها دبلوماسي وشاعر سعودي درس وتزوج في مصر، لافتة إلى أن الحياة الدبلوماسية زادت من حنينها إلى المملكة.

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وأكدت أنها مثلت المملكة في العديد من الفعاليات، وأنها كرمت في المملكة وفي العديد من الأماكن الأخرى، وأنها أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية.

وبينت أن لها عدة هوايات إلى جانب عملها الرسمي في مؤسسة العمل العربية، والتطوعي، وهي العزف على البيانو وكتابة الشعر والمقالات، في صحف سعودية وعربية.