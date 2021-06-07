شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرار تعيين جديد ومفاجئ لوزير الداخلية اليمني "الاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرار قضي بتعيين مسؤول أمني في محافظة حضرموت. وقضى القرار بتكليف العميد/ سعید احمد عمر بن دويس العوبثاني قائما بأعمال مدير عام شرطة ساحل حضرموت خلفا للواء سعيد العامري قد يهمك ايضاً

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