شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر حوثية كبيرة بغارات للتحالف في محافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تكبدت مليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر غارات نفذها طيران التحالف العربي، حسبما أفادت مصادر عسكرية.



وذكرت المصادر، أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية استهدف ودمر طقمين لمليشيات الحوثي الإرهابية، أحدهما يحمل عيار 23 والآخر يحمل أفرادا، في الخط الدولي بين منطقة الفرع ووادي جبارة.

كما تم استهداف عربة تموين تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة الفرع من قبل مدفعية القوات الحكومية.

ودكت راجمات الصواريخ التابعة للتحالف العربي مواقع وتجمعات حوثية ما بين منطقة الفرع ووادي جبارة، جميعها في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.