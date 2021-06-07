ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب اليمنية إلى 21 شهيداً بينهم طفلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الليلة الماضية في مدينة مأرب إلى 21 شهيدا بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية لمحطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام ) والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، بالإضافة إلى عدد من الجرحى من المدنيين.