الأرصاد يحذر من موجة غبار في هذه المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أطلق مركَزُ الأرصادِ الجوية في اليمن تحذيراً هاماً لكافة المواطنين من انتشار موجة غبار جديدة، بدأت في الساعات الأولى.

وذلك انطلاقاً من محافظتي الجوف ومأرب، وَيتوقع توسع الموجة وُصُـولاً إلى محافظات صعدة، صنعاء، عمران، شبوة، البيضاء وذمار.

وحذر المركز سائقي المركبات في هذه المناطق من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار.

كما دعا كبار السن ومرضى الصدر ومستخدمي الأجهزة الحساسة أخذ الاحتياطات اللازمة، للحماية من موجة الغبار