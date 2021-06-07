شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل اجتماع بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد فريق البنك المركزي اليمني برئاسة الأستاذ شكيب حبيشي نائب المحافظ اجتماعاً مع فريق البنك الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة جوانب الدعم الفني للبنك المركزي اليمني. وحظا موضوع التقييم الائتماني بجزء كبير من النقاش التفصيلي إذ استعرض الخبير الاقتصادي اكرم الشوربجي المكونات المختلفة للتقييم، والخطوات اللاحقة التي ترمي الى إعداد خطة عمل تنفيذية لتطوير أداء البنك المركزي اليمني.

وفي الاجتماع أكد فريق البنك الدولي أهمية دعم البنك المركزي اليمني باعتباره ضمن أولويات البنك الدولي في المرحلة القادمة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين شركاء التنمية لوضع مكونات متفق عليها لتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني.

وفي نهاية الاجتماع أكد نائب المحافظ على أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الدولي، وضرورة تطوير العلاقة بين الطرفين بما يفضي الى تعزيز دور البنك المركزي وتطوير قدراته المؤسسية بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام المصرفي في اليمن.

حضر الاجتماع من جانب البنك الدولي رئيس الفريق الخبير الاقتصادي مارك أهيرن، للبنك الدولي وبقية أعضاء الفريق.