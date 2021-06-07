شكرا لبحثكم عن خبر الرئاسه اليمنية تعلن رفضها لشروط الحوثيين حول وقف اطلاق النار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أبدا مستشار رئاسي يمني، اليوم الاحد، رفض رئاسة الجمهورية لشروط الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إنه “يرفض الحوثي الإرهابي محترف الحرب والقتل لا يرى في وقف إطلاق النار مسألة إنسانية ويطالب في خطابه الإعلامي فصل هذا الموضوع عن ما يسميه القضايا الإنسانية”.

وأضاف: ” وهي من وجهة نظره ما يخدم أغراضه العسكرية في فتح المطار والميناء؛ في إشارة الى مطار صنعاء وميناء الحديدة، دون رقيب ليستمر في القتل”.

وتابع مؤكدا: “من سيقبل منه هذا المنطق شريك في قتل اليمنيين”؛ في تأكيد على رفض الرئاسة اليمنية للشروط التي أعلن عنها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بشأن ومن بينها فصل ما اسماه الملف الانساني عن بقية الشروط الاخرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد عماني الى العاصمة صنعاء أمس السبت، لإجراء مفاوضات مع الحوثيين بشأن خطة أممية لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.