شكرا لبحثكم عن خبر محمد الحوثي يعترف بقصف هدف بالقرب من محطة وقود في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف محمد علي الحوثي، رئيس ما تُسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، عن الهدف التي استهدفته جماعته في محافظة مأرب، ونفى علاقة المليشيات بـ "المجزرة الدموية".

وقال الحوثي في تغريدة له، إن سأل وزارة الدافاع التابعة لمليشيا الحوثي عن الحادثة، فأفادوا بأنهم قصفوا فقط المعسكر القريب من المحطة، حد زعمه.

ونشر صورة للمعسكر الذي استهدفته المليشيات كما يزعم، مؤكدا بأن جماعته لديها ما يثبت ذلك.

مضيفًا: "نرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مارب اليوم او ماهو حاصل من قتل لاطفال والمدنيين في جميع المحافظات اليمنية".

ودانت دولة عربية ومنظمات محلية ودولية، بالمجزرة "الدموية" التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب، في وقت دعت الأحزاب السياسية اليمنية إلى تنصيف الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة قاداتها.

والسبت، استهدفت ميليشيات الحوثي محطة وقود في حي النهضة السكنية بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة "مفخخة"، وأعلنت السلطة المحلية في مأرب، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 21 قتيلا بينهم طفل وطفلة وأصيب آخرون، بالإضافة إلى احتراق 9 سيارات بينها سيارتي إسعاف.