شكرا لبحثكم عن خبر وزير خارجية عمان يوجه رسالة فريدة من نوعها للشعب اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الخارجية في سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، اليوم الاحد، رسالة نوعية لليمن واليمنيين، مؤكدا على المكانة الخاصة التي يحظي بها اليمن في قلوب العمانيين.

وأوضح البوسعيدي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنه التقى اليوم وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، د. أحمد عوض بن مبارك.

وأشار البوسعيدي إلى أنه بحث مع بن مبارك الجهود المبذولة لوقف الحرب في اليمن واحلال السلام بما يواكب تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والسيادة على أراضيه.

وأعاد البوسعيدي تغريدة بثتها وكالة الانباء العمانية تضمنت خبرا مفاده أنه تسلم خلال استقباله لوزير الخارجية بن مبارك رسالة من خطية من الرئيس عبدربه منصور هادي موجهة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق.

الى ذلك، سلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، نظيره العماني بدر البوسعيدي رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الى اخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.

كما نقل بن مبارك تحيات وتقدير فخامة الرئيس وتمنياته لجلالة السلطان بموفور الصحة والعافية، وتطلعه لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين والقائمة على روابط القربى والمصير المشترك.

وبحث الوزيران خلال لقاءهما جهود السلام المبذولة لانهاء الحرب وتحقيق السلام في ضوء المبادرة الاممية، وتفعيل اللجان الوزارية المشتركة وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتوحيد الجهود الدبلوماسية والسياسية ازاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير بن مبارك بالدور العماني الايجابي في الدفع بالجهود الدبلوماسية لانهاء الحرب واثارها الانسانية والجلوس على طاولة المفاوضات لإحلال السلام في اليمن بالرغم من تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية واستمرار مراهنتها على الخيار العسكري في مأرب واخرها المجزرة التي ارتكبتها يوم امس وراح ضحيتها اكثر من ١٤ شهيدا بينهم طفلة، علاوة على تهديدها للملاحة الدولية وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم “صافر” لإجراء التقييم والصيانة الأولية.

واكد ان الحكومة اليمنية ما زالت مستمرة في التعاطي الجاد مع كافة المبادرات والجهود الصادقة من أجل تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها اقليميا ودوليا لانهاء الحرب وعودة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ومن جانبه نقل وزير الخارجية العماني تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتمنياته له بالتوفيق والنجاح وان يحل السلام في اليمن والمنطقة وانهاء الحرب.. موكدا على موقف بلاده الثابت الداعم للشرعية الدستورية ولوحدة واستقرار وامن اليمن وحرص قيادة بلاده المستمرة على تحقيق السلام في اليمن ودفع افق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين.

حضر اللقاء من الجانب العماني وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي وسفير اليمن في عمان خالد بن شطيف.