شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني.. يحدد ثلاث أفضل مناطق يمنية بالشرق الأوسط من حيث الأجواء..تعرف عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر الفلكي اليمني، جميل الحاج، أن ثلاث مناطق يمنية، تعد الأجواء فيها، الأفضل على منطقة الشرق الأوسط في هذا الموسم.

وقال الحاج، إن محافظات ذمار وصنعاء وعمران اليمنية، تعد أفضل مناطق بالشرق الأوسط لاعتدال أجوائها والتي وصفعا السياحة.

واقترح الفلكي اليمني، تنشيط هذا النوع من السياحة بعد توقف الحرب.

كما توقع الحاج حدوث تحسن نسبي في الأجواء وهطول محدود للأمطار في القطاع الغربيو شرقا نحو البيضاء وابين وشبوة مع منتصف يونيو.

وقال في الفلكي اليمني، في منشور على فيسبوك، إن موسم الأمطار هذا العام سيكون شهر أغسطس، وسيفوق المعدلات الطبيعية خاصة من منتصف يوليو سبتمبر.