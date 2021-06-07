شكرا لبحثكم عن خبر زينبيات الحوثي في مهمة خبيثة تستهدف الطالبات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضمن مساعيها، لاستقطاب طلبة المدارس في صنعاء ومناطق سيطرتها، طالت حملات مليشيات الحوثي الإرهابية طالبات المدارس لزجهن المراكز الصيفية الطائفية من خلال النزول الميداني والتسجيل بأحياء العاصمة صنعاء. وفي السياق، قالت مصادر محلية بحسب "العاصمة أونلاين" بأن المليشيات الحوثية كثّفت عبر عناصرها النسوية "الزينبيات" بالنزول الى أحياء العاصمة صنعاء لجذب الفتيات الى مراكزها الصيفية الطائفية، بعد إلحاق آلاف الأطفال وطلبة المدارس الذكور. أضافت المصادر بأن الزينبيات يستقطبن الطالبات اللاتي يدرسن في مراكز تحفيظ القرآن، لكي يلتحقن في مراكز المليشيات للأدلجة الطائفية ويستغللن حاجات آسرهن المالية بعد عجزهن عن حشد فتيات وطالبات. وقالت المصادر أن نساء من المليشيات الحوثية يزرن الفتيات الى البيوت لإقناع الأمهات بتسجيل بناتهن في المراكز الصيفية وتتعهد بتوفير المواصلات والكتب والمستلزمات. وأضافت مصادر من تلك الأمهات أن المليشيات الحوثية تقوم بإغراء الطالبات اللاتي يدرسن في مراكز التحفيظ لتركها والالتحاق بالمراكز الصيفية الحوثية. وأشارت المصادر بأن المليشيات خصصت للطالبات مركز فاطمة الزهراء الذي استولت عليه المليشيات الحوثية وتتولى إدارته كمركز صيفي تعبوي وقد أبدت الأمهات قلقهن من هذا الإصرار من نساء حوثيات لإلحاق الفتيات في المراكز بكل وسيلة. وكانت المليشيات الحوثية أعلنت تدشين 60 الف مركز صيفي في صنعاء ومناطق سيطرتها، الغرض منه استقطاب الاطفال َلغرس الطائفية والمذهبية في عقولهم وتحويلهم الى وقود لحربها ضد اليمنيين.

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