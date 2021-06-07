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يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت الناشطة السياسية هدى العطاس ؛ لا خوف على المشروع الجنوبي الوطني.

وأضافت بالقول: ‏وماذا في ان يجتمع الحضارم ويناقشوا حاضر ‎#حضرموت ومستقبلها ويضعوا استراتيجية ورؤية لما يريدون.

وتابعت: بل نأمل ان كل منطقة في الجنوب يجتمع ابنائها ويتجاوزوا خلافاتهم ويتناقشوا بوعي وشفافية بعيدا عن الاستقطاب والمنازعات والشد والجذب فيما بينهم ويقرروا رؤيتهم ابين شبوة يافع لحج... الخ

واختتمت بالقول: لا خوف على المشروع الجنوبي الوطني، من إجتماع ابناء المناطق وتداولهم لشئونهم ومواقفهم وارائهم،

المشروع الجنوبي الوطني صامد وسيظل بمشتركات النظال التي خاضها ابنائه والتضحيات التي قدمها والشهداء الذين سالت دمائهم الزكية من كل فلذات فؤاد الجنوب الواحد ومناطقه.