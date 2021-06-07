شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصدر قرار تعيين جديد (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر معالي وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان يوم أمس الأحد الموافق ٦ يونيو ٢٠٢١م قرار يقضي بتعيين قائما بأعمال مدير عام شرطة ساحل حضرموت . وقضى قرار وزير الداخلية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢١م بتكليف العميد سعيد أحمد عمر بن دويس العوبثاني قائما بأعمال مدير عام شرطة ساحل حضرموت حتى إستكمال تنفيذ إتفاق الرياض. قد يهمك ايضاً

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلقى أي قرار سابق



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