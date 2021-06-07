شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفل يمني يثير دهشة واعجاب الملايين بخطوة جريئة وشجاعة لإنقاذ عائلته من موقف عصيب (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار طفل يمني دون الخامسة عشرة من العمر، دهشة الملايين واعجابهم، بخطوة جريئة وشجاعة أقدم عليها لإنقاذ عائلته من الجوع والتشرد، بعدما اعقد المرض عائلها الوحيد، والده.

وأضطر طفل يمني يبلغ من العمر 13 عاما، إلى مغادرة عالم الاطفال مبكرا، واقتحام عالم الكبار ومسؤولياته الشاقة، والعمل على تأمين القوت لعائلته والعلاج لوالده المريض طريح الفراش.

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نشطاء يمنيون رصدوا الطفل وهو يقود مني باص (دباب) حوله إلى متجر متنقل، لبيع السلع الغذائية، في اكثر شوارع العاصمة صنعاء ازدحاماً. ونشروا صوره وهو يبدو واثقا من نفسه وفخورا بعمله.

ويظهر اهالي العاصمة صنعاء، تعاطفا لافتا مع هذا الطفل الصغير الذي يعدونه رجلا شجاعا وبطلا، لإقادمه على تحويل حافلته “ميني باص” الى متجر متنقل للحصول على لقمة العيش بشرف.

يشار إلى أن الحرب المتواصلة حرمت الملايين من وظائفهم وفرص اعمالهم، فضلا عن انقطاع صرف الرواتب لنحو مليون من موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، متسببة بـ “أسوأ ازمة انسانية في العالم” حسب الامم المتحدة.