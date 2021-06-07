شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : أول تعليق رسمي للحوثيين على "مجزرة" محطة وقود حي الروضة بمدينة مارب .. ماذا قالوا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اول تعليق رسمي لها على مجزرة محطة الروضة في مدينة مارب، والتي افادت مصادر محلية أنها خلفت قتلى وجرحى مدنيين بينهم طفلة، وارجعتها إلى قصف صاروخي وطائرة مسيرة، يتهم بتنفيذه الحوثيون.

وأعلن عضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” لسلطة الحوثيين في صنعاء، القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، إن جماعته نفذت قصفا عسكريا على معسكر وليس محطة محروقات، داعيا للتحقيق المحايد في الواقعة.

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القيادي محمد الحوثي، قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” مساء الاحد: “سالنا الاخوة في وزارة الدفاع اليمنية فأفادوا بانهم قصفوا فقط المعسكر الذي في الصورة بالأسفل ولديهم ما يثبت”. حد تعبيره.

مضيفا: “ونرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مارب اليوم او ماهو حاصل من قتل لأطفال الجمهورية اليمنية والمدنيين في جميع المحافظات ممن استهدافتهم امريكا وتحالفها”. في اشارة للتحالف العربي.

وتابع القيادي محمد علي الحوثي، قائلا: “وما اثبتته التحقيقات فستلتزم الوزارة بدفع التعويضات واي شيء يلزم عليها”. مردفا: “فنحن حريصين كما هم الاخوة بالدفاع على ان يلتزم الجميع بالتوجيهات التي اصدرها قائد الثورة منذ اليوم الاول للعدوان”.

متحدثا عن أن زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، وجه مليشياته منذ بدء الحرب بأن تلتزم فقط بـ “الرد على مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين كما هو موجود بالقانون اليمني” كما قال. مضيفا: “وأسال الله للجميع السلامة”.

وأفادت مصادر محلية في مارب بوقوع قصف لمحطة وقود في حي الروضة شمالي مدينة مارب، اسفر عن “مقتل 14 مدينا بينهم طفلة وإصابة 5 اخرين”. مرجحة أن يكون القصف “استهداف بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، اطلقهما الحوثيين”.

وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، نقلت عن مصادر محلية قولها: أن “قصفا استهدف محطة وقود في حي الروضة شمالي مدينة مارب اثناء وجود عشرات السيارات في انتظار الحصول على البنزين”.

مضيفة: “ما أدى إلى اندلاع حريق هائل اسفر عن استشهاد 14 مدنيا بينهم الطفلة بيان طاهر محمد عايض فرج ذات الخمسة اعوام، واصابة 5 اخرين بينهم طفل فضلا عن احتراق 7 سيارات وسيارتي اسعاف هرعت لاسعاف الضحايا”.

وتشهد مارب منذ اشهر، تصاعد المعارك العنيفة وتبادل القصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، ومليشيا الحوثي، التي تستميت في تنفيذ هجمات مكثفة وزحوفات انتحارية باتجاه مدينة مارب.