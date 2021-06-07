عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تقصف ثكنات ميليشيات الحوثي في الحديدة

الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365

نفذت القوات المشتركة المرابطة على طول شريط الساحل الغربي في اليمن، مساء الأحد، قصفًا استهدف ثكنات، وتمركزات ميليشيات الحوثيين في الحديدة.



وقالت القوات المشتركة، عبر إعلامها الرسمي: "وجهت القوات المشتركة، ضربات مركزة على ثكنات، ومربض مدفعية ميليشيات الحوثيين، وذلك ردًا على جريمة جديدة ارتكبتها بحق عمال مجمع صناعي وتجاري، داخل مدينة الحديدة".

وأكدت على أن تلك الضربات حققت إصابات مباشرة، بين صفوف المتمردين، وتكبدت على إثرها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وفي وقت سابق، الأحد، قصفت ميليشيات الحوثيين، مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، بـ8 قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل أحد العمال، وإصابة مجموعة أخرى من زملائه، بجراح مختلفة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية: "رصدت القوات المشتركة، في أقل من 12 ساعة، تحليق 8 طائرات استطلاع تابعة لميليشيات الحوثيين الإرهابية، في أماكن متفرقة من سماء مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة".

وأوضح أن ميليشيات الحوثيين، تقوم بإطلاق طائراتها، على مختلف مناطق الساحل الغربي، بغية التجسس، في مؤشر منها على تصعيد عملياتها على الأرض، واستهداف المدنيين العزل.

وذكر المركز أنه في أواخر شهر مايو/أيار الماضي، أُصيب 4 أطفال من أسرة واحدة في التحيتا، إثر هجوم للميليشيات المدعومة من إيران، بطائرة مسيرة استهدفت إحدى مدارس المديرية.