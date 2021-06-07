شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن الدولة التي أعطت الضوء الأخضر لـ سلطنة عمُان للدخول المباشر في المفاوضات اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن..؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية في سلطنة عمان عن خلفية الأهداف واسباب زيارة الوفد العماني إلى صنعاء حاملاً مقترحاً جديداً لحل الأزمة اليمنية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر إسمها، أن نجاح الوساطة العمانية في دفع الحوثيين إلى وقف التصعيد العسكري والانخراط في عملية سياسية تشاركية مرهون بحصول قيادة الأخيرة على الضوء الأخضر من الجمهورية الإسلامية إيران.

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وأكدت المصادر أن جمهورية إيران تلعب دوراً هاماً في المنطقة، وتسعى إلى بناء تحالفات كبيرة مع ما يسمى محور المقاومة الإسلامية.

وكانت مصادر يمنية قد كشفت عن خلفية الأهداف واسباب زيارة الوفد العماني الذي وصل الى صنعاء رفقة رئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبد السلام.

وقالت المصادر إن “الزيارة التي قام بها وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء، جاءت لتطوير العلاقات الثنائية بما فيها عودة السفارة العمانية إلى صنعاء كاعتراف عماني بحكومة الحوثيين بشكل مباشر”.

وفي السياق، نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر مسؤول في صنعاء ” أن “سلطنة عمان تقوم بمجهود كبير في الجانب الإنساني وتقوم بتقييم أهم المتطلبات في هذا الجانب”.

وأضاف أن “الجانب العماني ناقش ضمانات قدمتها السلطنة لحلول مطروحة على الطاولة لحل الأزمة اليمنية، ومن المنتظر أن يرد الطرف الآخر عليها أو تنفيذها”.

وعن وقف الحرب، لفت الحميري إلى أن الطرف الآخر “لا يريد أن يستوعب أنه يحاصر الشعب اليمني ويطرح حلولا خارج هذا الإطار وبالتالي هو لا يريد السلام.

موضحا أنهم “في ظرف الدفاع عن النفس وهو ما يحاول إيصاله للعمانيين بشكل واضح من خلال زيارتهم إلى صنعاء”.

من جهتها نقلت قناة “المسيرة” المتحدثة باسم الحوثيين، عن عبد السلام قوله إن “وفد المكتب السلطاني وصل صنعاء للتباحث حول الوضع في اليمن على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة”.

وأضاف عبد السلام: ” يتم العمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام”، مشيرا إلى أنه “استكمالا للجهود التي تم بذلها بسلطنة عمان، سوف تتم مناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما”.