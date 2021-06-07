شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تبشر اليمنيين بانفراجه وشيكه قد تنهي معانة الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت سلطنة عمان، الاحد، عن انفراجه وشيكة في اليمن التي تتعرض لحرب وحصار منذ 7 سنوات.

يأتي ذلك عشية حراك دولي واقليمي جديد للدفع بعملية انهاء الحرب التي تقودها السعودية توجت بزيارة وفد عماني إلى صنعاء لأول مرة منذ بدء الحرب في مارس من العام 2015.

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وافادت صحيفة “عمان” الرسمية في مقال افتتاحي بان الايام المقبلة حبلى بالكثير من المفاجآت التي قد تنهي معانة الشعب اليمني التي المحت إلى تعرضه لحرب اقليمية.

واوضحت الصحيفة بأن الملف الانساني بما فيها السماح لدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة لقرابة 80% من سكان اليمن المحاصرين يعد على راس اجندة الحراك العماني والاقليمي مشيرة إلى ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية العبء الانساني.

كما اكدت وجود توافق اقليمي ودولي على ضرورة انهاء الحرب على اليمن ضمن متغيرات ستشهدها المنطقة خلال الاشهر المقبلة..