شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث في محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء بخصوص قضية انتصار الحمادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت محكمة غرب الامانة صباح اليوم اولى جلساتها،برئاسة القاضي اسامة الجنيد وواجهت انتصار الحمادي وبقية المتهمات بالتهم المسندة لهن بقرار النيابة فانكرن التهم ،بحضور محاميهن ،خالد الكمال ،وصقر السماوي وامين الباروت.

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وقال القاضي عبدالوهاب قطران ، عبر حسابه في الفيسبوك ، أن هيئة المحكمة كانت متوترة ،ولم تأذن للمحامين بتصوير ملف القضية الا بشرط عدم النشر ،وقررت منع النشر بالقضية ،مع ان الاصل العلنية على اوسع نطاقاتها ،لان العلنية من اهم الضمانات الدستورية لتحقيق محاكمة عادلة ، حد تعبيره .

واضاف قطران : تواصلت مع محاميها خالد الكمال ،فقال لي انه يحترم قرار المحكمة بمنع النشر بالقضية ،وانه قد اعتذر لكل وسائل الاعلام عن الادلاء باي تصريحات وبدى متحفظا للغاية.