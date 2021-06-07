شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انقلاب عسكري يحدث الآن في اليمن .. قوات عسكرية كبيرة تعلن انشقاقها عن الجيش وتقتحم المؤسسات الحكومية وتتخذ أول إجراء عملي ضد كبار قادة الدولة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مدينة تعز، اليوم الأحد 6 يونيو/حزيران 2021، بانقلاب عسكري على الشرعية وأقدمت على إغلاق إجباري لعدد من المؤسسات الحكومية الإيرادية، احتجاجاً على استمرار الفساد وعدم الإنصات للتظاهرات السلمية التي تخرج للأسبوع الثاني داخل مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من الدوريات العسكرية قامت بالنزول إلى مقار مكاتب المالية والضرائب والصناعة والتجارة وعدد من مكاتب السلطة المحلية للمديريات وأغلقتها بشكل سلمي بعد الكتابة على بواباتها عبارات “مغلق من قبل الجيش”.

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وقالت المصادر إن جنود غاضبون يتبعون اللواء 22 ميكا أغلقوا المباني الحكومية في مدينة تعز، بسبب ما وصفوها بـ”إهمال الجبهات وعدم صرف مستحقاتهم”، في الوقت الذي يتزامن مع غضب شعبي تشهده المدينة تنديداً بتردي الخدمات وفساد مسؤولي السلطة المحلية.

وتقول قوات الجيش، إن المؤسسات الحكومية الإيرادية في تعز قامت بإهمال جبهات القتال، فضلاً عن مفاقمة معاناة المواطنين وعدم مراقبة أسعار السلع والخدمات.

وأشارت المصادر إلى إن العسكريين قاموا بالكتابه على جدران المكاتب الإيرادية في المحافظة عبارة “مغلق من قبل الجبهات”، في إشارة إلى حجم التضحية التي يقدمونها لأجل هذا الوطن، دون حصولهم على أدنى حقوقهم ومستحقاتهم من مرتبات.

وأضافت المصادر أن العسكريين فرضوا حراسات مشددة على جميع المقرات الإيرادية.

وأعلن رئيس فرع اتحاد حزب القوى الشعبية في تعز، عبد الله حسن خالد، تأييده الخطوة التي قامت بها قوات الجيش، والتضامن معها فيما وصفها بـ”مطالب مشروعة”.

وقال عبد الله حسن خالد في منشور على “فيسبوك”، رصده “الميدان اليمني”: “لا يمكن أن يُترك جيش يذود عن حياض الوطن وحرية المواطن بدون دعم وإسناد، وفي الوقت نفسه نطالب الجيش بما هو أكبر من إغلاق المكاتب، وذلك بالمشاركة في الثورة ضد الفساد من أجل اجتثاث الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، لينالوا العقاب الذي يستحقونه جراء فسادهم واهتمامهم بمصالحهم وإهمال مصالح الشعب والجبهات”.

وللأسبوع الثاني على التوالي، تشهد مدينة تعز احتجاجات شعبية غاضبة متواصلة، ضد السلطات المحلية احتجاجا على تفشي الفساد وعدم توفر الخدمات الأساسية، وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

ويؤكد المتظاهرون أن حراكهم سيتواصل حتى إقالة كافة القيادات المتورطة في نهب المال العام ومفاقمة معاناة المدنيين.