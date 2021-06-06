شكرا لبحثكم عن خبر مكتب حقوق الإنسان في محافظة أبين يدين جريمة قتل المدنيين في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ادانت منسق مكتب حقوق الإنسان محافظة أبين الناشطة الحقوقية الأستاذة ليزا العبسي بأشد العبارات ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية الجريمة البشعة بحق المدنيين في محافظة مأرب والذين تم استهدافهم بصاروخ باليستي أطلقته المليشيات علي الاحياء السكنية المأهولة بالسكان والنازحين في مارب يوم أمس وراح ضحيته 22 شهيدوجريح بينهم أطفال .

وأكدت الناشطة ليزا العبسي في تصريح لها أن جريمة مقتل المدنيين وماشهدناه من جريمة إحراق الطفلة ليان الذي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات

تعد جريمة نكراء هزت الوجدان والضمير الإنساني والتي تأتي استمراراً لتصاعد جرائم مليشيات الحوثي الإجرامية الممنهجة ضد أطفال ونساء اليمن واستباحة دمائهم وحقوقهم .

وشددت منسقة حقوق الإنسان محافظة أبين على أن هذه الجريمة تؤكد مدى استهتار جماعات الحوثي الإيرانية بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية وتثبت مدى رفضها لكل المبادرات الدولية التي تهدف لإيقاف نزيف الدم اليمني وإرساء السلام مشيرة أن إحراق الطفلة ليان وغيرها من الأطفال اليمنيين يعبر عن الطبيعة الوحشية لهذه الجماعه

وطالبت الناشطة الحقوقية العبسي المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والمحلية إلى القيام بواجبها ومحاسبة هذه المليشيات الإرهابية ، طبقاً لأحكام المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم أمام جهات العدالة الدولية، لينالوا جزائهم .