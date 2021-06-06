شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع شرطة السير ....صندوق النظافة يدشن حملة موسعة على القلابات المخالفة لمعايير نقل مواد البناء (النيس والكرّي) بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة-لميس الأصبحي.

تحت شعار معا للحد من المخالفات المرورية الجسيمة ( وضع الطربال وتركيب الباب ونقل النفايات الى أماكنها ) نفذ اليوم الاحد صندوق النظافة بالشراكة مع إدارة شرطة السير وادارة أمن المحافظة الحملة الموسعة على شاحنات نقل مواد البناء (النيس والكرّي) المخالفة لمعايير النقل الحملة التي نفذت بدعم ومتابعة من محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر ومدير إدارة الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة. ودشنها مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان ومعه مدير عام صندوق النظافة والتحسين الأستاذ محمد أحمد بن عوشن وبحضور مدير إدارة شرطة السير الملازم حسين المراني ومدير أمن المديرية العقيد نجيب الأعوش.

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وفي التدشين قال : مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان إن الحملة جاءت بتوجيهات من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة مشيرا إلى أن السلطة المحلية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المنجزات والسلامة العامة من خلال إقامة هذه الحملة ، مؤكدا أن الحملة جاءت لضبط (القلابات) المخالفة لمعايير نقل المواد وخصوصا مواد النيس والكري .





وأوضح سعيدان أن الحملة ستستمر لعدة أيام لضبط القلابات التي لم تلتزم بربط الطرابيل فوق مواد النيس والكري والحمولة الزائدة.

من جهته مدير شرطة السير بالغيضة الملازم حسين أحمد المراني قال : أنه تم العمل بحسب اللقاء المشترك مع صندوق النظافه وأمن المديريه برئاسة مدير عام المديريه في تاريخ 27 مايو على أن يتم التنبيه والاشعارات أولاً ،موضحا أنه تم القيام بكل جهد بنشر طرق التوعية ميدانيا من خلال المحاضرات للسائقين والإعلانات عبر الصحافة المرئية والمسموعة والمقرؤة وكذا توزيع الملصقات واللوحات الإعلانية التحذيرية في الشوراع العامة للتعريف بخطورة ارتكاب المخالفات محاولة منا

بقدر الاستطاعة محاربة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بمخالفة معايير الحمولة.





وأشار المراني إلى أنه تم العمل على رصد (43) سيارة قلاب ثبت التزامهم بالقرار ومستخدمين وسائل السلامة ووضع الطربال وتركيب الباب، وتم العمل على ضبط (12) قلابا مخالفا لم يلتزم أصحابها بالقرار وتم حجزها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات ضدهم حسب قانون المرور بما ينص على هذه المخالفات الجسيمة معبرا عن شكره لكل المشاركين في الحملة و السائقين المثاليين الذين كانوا مثالا في تنفيذ القرار.

وناشد الملازم حسين المراني السائقين إلى الالتزام بالحد القانوني المسموح به لشاحناتهم وذلك حفاظاً على حياتهم وحياة الاخرين، مطالبًا المواطنين إلى التعاون مع الشرطة و رجال المرور والابلاغ عن الشاحنات المخالفة حفاظاً على أرواح السائقين انفسهم وعابري الطريق.