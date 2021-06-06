شكرا لقراءة خبر عن شاهد.. بعد ايام على الزفاف .. عروس عربية تشهد لحظة إعدام زوجها أمام عينيها!! (صور صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، جريمة مروعة راح ضحيتها شاب بعد إصابته بطلق ناري “خرطوش” أمام زوجته.

وفي التفاصيل فقد توجه الشاب ممدوح أحمد 23 سنة، بدارجته النارية لزيارة بعض الأقارب وبرفقته زوجته، حيث قام باعتراضهما شخصين مسلحين.

ووفقاً لموقع أخبار اليوم، فقد تم اعتراض الزوج وزوجته بهدف سرقة الدراجة النارية، فقام الزوج بإبعاد زوجته خشية أن تتعرض للأذى.

وتقول الزوجة أن زوجها قام بإعطاء المفاتيح للشخص المسلح، إلا أن الأخير شعر بالخوف من أن يعرف ملامحة فأطلق النار تجاه بطنه، لتقف زوجته وتشاهده ينزف الدماء في مشهد مروع.

تم نقل الزوج إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي.

فيما تم القبض على الجناة والسلاح المستخدم في الجريمة بحوزتهما، وتبين أنهما سبق اتهامهما في جرائم سابقة.