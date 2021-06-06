شكرا لقراءة خبر عن ناشطة سعودية تثير جدلا بفيديو مع زوجها عـ اريين في حوض الاستحمام! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أثارت ناشطة سعودية غضبا كبيرا بنشرها فيديو عارية في حوض الاستحمام صحبة زوجها، للاحتفال بتوثيق حسابها على "سناب شات".

وتظهر السعودية، فوز العتيبي، صحبة زوجها، أحمد موسى، عاريين في حوض الاستحمام أثناء احتساء الشمبانيا.

وفي مقطع فيديو آخر نشرته على حسابها في "سناب شات"، ظهرت وهي ترقص مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول، معلقة: "على نخب توثيق سنابي".

وهاجم سعوديون فوز وزوجها، وأكدوا أنه لا يحبها، وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين السلطات بوضع حد لتصرفاتهما، التي تعد خارجة عن الآداب العامة وتروج للرذيلة، على حد تعبير الكثيرين.