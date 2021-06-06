شكرا لقراءة خبر عن الدكتورة خلود الكويتية تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات عفوية وطريفة جمعتها بأفراد عائلتها. ورصد المقطع الذي تداوله الرواد بشكل واسع مدوّنة الموضة الدكتورة خلود خلال صراخها: “خيانة”، بعدما وجدت زوجها المدوّن أمين غباشي يتناول طبق المنسف وهو في حمام السباحة. بينما قالت مازحةً: “الناس تحط الفواكه والأجبان والبسكويت المصفف ونحن نحط منسف”. https://vod1.alwatanvoice.com/v/0d1fd36a4d0b5274.mp4?_=1

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود الكويتية تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.