جريمة مروعة يشيب لها الرأس في صفوف النساء والأطفال في مأرب نتيجة صاروخ حوثي.. جثث الأطفال متفحم شاهد ...

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الرياض - رنا عبدالله - ارتكتب ميليشيا الحوثي الارهابية، اليوم السبت، مجزرة مروعة في مدينة مأرب المأهولة بالسكان، بالتزامن مع تواجد وفد عماني رفيع المستوى في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر خاصة للمشهد اليمني أن 7 سيارات مواطنين وسيارتي إسعاف احترقت، جراء استهداف حوثي إجرامي، بطائرة مسيرة مفخخة عقب سقوط صاروخ بالستي حوثي على المنطقة.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا استهدفت المكان الذي سقط فيها صاروخها البالستي، بطائرة مسيرة لحظات انقاذ الضحايا ما خلف ضحايا جدد بينهم أطفال.

وقد خلف القصف الحوثي سقوط 17 مدنيا بينهم طفلة وأصيب خمسة آخرين بجروح بعضها بالغة، في أول احصائية معلنة.

ويأتي هذا في قوت تستضيف فيه ميليشيا الحوثي وفدا عمانيا دبلوماسيا رفيع المستوى لمباحثات وقف إطلاق النار في اليمن.

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