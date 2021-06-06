شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. من ه الوزير الذي يجلس الى جوار الرئيس عفاش " صورة نادرة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون صورة للراحلين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ووزير الإعلام حسن اللوزي. ويظهرا في الصورة الرئيس الراحل علي صالح مع وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي وهما يرتديان بدلات مع رابطة العنق بنفس اللون اضافة الى تبادلهما الابتسامات .

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